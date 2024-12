RONCIGLIONE - Torna, per la settima edizione, il trofeo "Corriamo Ronciglione", una manifestazione organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e nata dalla volontà e l'impegno della mezzofondista Laura Sperati e del calciatore di Capranica Luca Paulino che, pur essendosi spento nel 2021, per 19 lunghi anni ha affrontato la Sla, diventando un esempio di grande tenacia e volontà.

La camminata/corsa di 5 km, non competitiva, è organizzata proprio da Laura Sperati in collaborazione con l’associazione “Le Porte della Speranza Onlus”, con il patrocinio del Comune di Ronciglione e il supporto del consigliere Fernando De Angelis.

L’appuntamento è per domani alle 16:30 in Piazza Principe di Napoli a Ronciglione. Prima dello start, però, è previsto per i bambini fino agli 11 anni, il “Lucasprint”, ovvero 40 metri di corsa in velocità (partenza in batterie); per quanti, invece, non se la sentono di affrontare 5 km, è stata organizzata una passeggiata turistica al museo delle Ferriere. La quota di iscrizione che, sarà devoluta alla ricerca sulla Sla, è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini fino agli 11 anni.

Anna Giovanforte, moglie di Nino Ciabocco, anche lui esempio di grande forza e lotta contro la malattia dalla quale era affetto, consegnerà, inoltre, il “Premio Nino Ciabocco” al gruppo più numeroso; una targa che vuole rimarcare la necessità di unirsi nelle battaglie più difficili, rinforzando quella solidarietà sociale indispensabile per superare le sfide più ardue.

«Io e i miei figli - dice Anna Giovanforte - abbiamo voluto inserire all’interno della manifestazione CorriAmo Ronciglione per Luca Pulino, il premio Nino Ciabocco perché, purtroppo, anche noi abbiamo combattuto contro la bastarda - come la definiva Luca - perdendo la battaglia.

Eppure, siamo sicuri che, prima o poi, tutti insieme vinceremo la guerra».

Dal canto suo, il consigliere delegato allo Sport del comune di Ronciglione, Fernando De Angelis, è convinto che:

«Sono le occasioni come questa, dove sport e impegno sociale creano un solido connubio, a spingere avanti il progresso. Ed è proprio con questa convinzione che, come amministrazione, abbiamo condiviso, fin da subito, l'idea di Laura Sperati, di Luca Pulino (che con grande entusiasmo promuoveva questo evento) e degli altri organizzatori».

«Ogni anno che passa" - chiosa l’ atleta Laura Sperati- sono sempre di più i sostenitori e i partecipanti a questa iniziativa. Le comunità ronciglionese, sutrina e capranichese hanno dimostrato una sensibilità e una collaborazione esemplari. Così come lo hanno fatto i numerosi sponsor che sono al fianco della famiglia di Luca e della lotta alla Sla non solo in questa occasione, ma durante tutto l’anno. Grazie davvero a tutti. Un passo alla volta, raggiungeremo la meta».