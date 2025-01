SANTA MARINELLA - Aron è una splendida cagnetta che ha bisogno di aiuto. Le associazioni di volontariato che fanno assistenza agli animali da affezione chiedono aiuto alla cittadinanza affinché si possano trovare i soldi per operare questo cagnolino.

Aron è in cura presso il Centro Veterinario di Santa Marinella e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico urgente.

Al povero Aron purtroppo gli dovrà essere amputata la zampetta, le ferite riportate sono troppo gravi ed è impossibile recuperarla.

Decisione presa non a cuor leggero dai veterinari ma solo dopo aver monitorato, fatto lastre, diverse analisi e consultazioni con l'ortopedico, purtroppo questa è l'unica soluzione percorribile per il benessere di Aron stesso.

L'intervento comporta una spesa di euro 1.120 euro e solo grazie all’aiuto dei cittadini si può arrivare a coprire la somma. Somma importante non sostenibile dai volontari che stanno seguendo Aron. Il cagnolino dopo questa brutta disavventura, passato un periodo di degenza, avrà bisogno di una famiglia, sarà un tripode e chiaramente dovrà stare in un luogo protetto quindi una famiglia che gli dia le attenzioni giuste con un bel giardino dove poter scorrazzare e tante coccole da ricevere.

"Il dottor Romolo Mellini e la dottoressa Laura Cirone che ringraziamo di cuore per la loro sensibilità e disponibilità - dicono i volontari - ci vengono incontro con le spese e mettono a disposizione un iban per fare una colletta: IBAN : IT24S0306939411100000004464 intestato a Centro Veterinaio Santa Marinella. Causale: donazione per Aron. Vi chiediamo di aiutarci e condividere affinché Aron abbia una vita felice".