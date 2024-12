ALLUMIERE - Ad Allumiere è partita la raccolta delle firme per sostenere la realizzazione della greenway promossa da "Italia Nostra" e "Greenway Orte" sul tracciato della ex ferrovia Civitavecchia-Capranica-Orte: per aderire basta recarsi in Comune e sottoscrivere la richiesta.

Secondo il sindaco Luigi Landi e la sua amministrazione comunale questa "ciclovia verde", se realizzata, può avere ricadute molto importanti sul territorio nel.settore turistico senza impatto ambientale.

"Per ora c’è solo la petizione – spiega il primo cittadino di Allumiere Luigi Landi - lo scenario di un impatto ambientale pari a zero lo rende ancora più appetibile, ma c’è da capire come reperire i fondi, nonchè la cessione delle Fs del percorso, visto che l’azienda ferroviaria è ancora proprietaria sebbene il bene sia dismesso".

Il tracciato ferroviario, dopo la partenza da Civitavecchia, passa per un tratto lungo nel comune di Allumiere fino al ponte di Luni sul Mignone: in questo luogo subentrano anche le competenze di Tolfa e Blera. Un panorama mozzafiato sul quale da anni scorrazzano i ciclisti amanti del fuoristrada.

"Ben venga un’idea come questa sulla quale c’è da ragionare - conclude il sindaco Luigi Landi - sarebbe un’opportunità turistico-ambientale di livello assoluto, che credo sia la prima nel Lazio e una delle pochissime in Italia. Allumiere è coinvolta per la zona della Farnesiana e il suo tratto panoramico che merita di essere apprezzato e valorizzato.

Quello di Allumiere è il territorio maggiormente interessato, anche perché non ci sarebbe bisogno di investimenti ingenti. È una struttura di fatto già pronta per essere usata".

