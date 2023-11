LADISPOLI - «Perché non creare una ciclabile di collegamento tra il quartiere Caere Vetus e la biblioteca comunale?». La domanda se la pongono da anni, ormai, i residenti del quartiere a nord della città. A "ostacolarne" fino a oggi la realizzazione il fosso Vaccina. «Con i lavori di sistemazione e prevenzione del rischio idrogeologico sul fosso - spiegano da Ladispoli sostenibile, un'organizzazione no profit - non ci sono più scuse per non realizzare il ponte ciclopedonale che è disegnato sul Prd ormai da oltre 30 anni. Il ponte - prosegue l'organizzazione - servirebbe a collegare Caere vetus con il polo biblioteca/alberghiero e al tempo stesso si allaccerebbe alla ciclabile di viale Europa. Un investimento sensato e utile per realizzare una nuova mobilità in una città nella quale cresce ogni anno il numero di residenti».

DE SANTIS: «OPERA PREVISTA NEL NOSTRO PROGRAMMA»

«La realizzazione di una ciclabile di collegamento è già prevista nel nostro programma», ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Veronica De Santis, confermando la volontà dell'amministrazione di creare una passerella di collegamento tra il quartiere e la biblioteca comunale. L'amministrazione si è già attivata per chiedere contributi per rendere concreto questo progetto, anche chiedendo fondi a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma la copertura ad oggi non sarebbe ancora disponibile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA