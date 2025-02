FIUMICINO - L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, si svolgerà dalle ore 10 alle 24, con un susseguirsi di attività che uniscono gusto, cultura e creatività. Tra i protagonisti ci saranno i Maestri Perugini, custodi dell’antica arte cioccolatiera, che guideranno il pubblico alla scoperta della Fabbrica culturale del cioccolato artigianale, un viaggio tra storia, origini e fasi di lavorazione del cacao, dalle fave alla tavoletta. L’iniziativa sarà attiva dalle ore 10 alle 21, offrendo un’occasione unica per conoscere i segreti di uno degli alimenti più amati al mondo.

Per chi desidera mettersi alla prova, l’esperienza “Diventa cioccolatiere per un giorno” permetterà di cimentarsi personalmente nella trasformazione delle fave di cacao in una barretta di cioccolato personalizzata. Dalle 10 alle 21, i partecipanti potranno immergersi nelle varie fasi della lavorazione del cacao, sperimentando il fascino del cioccolato grezzo e portando a casa la propria creazione.

Non mancheranno le attività dedicate ai più piccoli, ma pensate per far divertire anche gli adulti. Dalle ore 15 alle 21, l’appuntamento “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato” offrirà un’esperienza condivisa tra generazioni, all’insegna del gusto e della dolcezza. Uno spazio dove creare ricordi speciali, gustando insieme le golosità della fiera.

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 21, il pubblico potrà assistere agli spettacoli del Teatro Nazionale dei Burattini Mauro Apicella, che porterà in scena storie e personaggi della tradizione italiana, incantando grandi e piccoli con la magia dei burattini.

Tutti i giorni, “La Sana Merenda:, iIl pane tradizionale incontra la Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP; acquistando una Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP donerai un contributo a Il cuore di Cristiano associazione per l oncologia pediatrica e la disabilità infantile odv-ets Fiumicino