LADISPOLI - Progetti a sfondo sociale, sicurezza stradale, bullismo e cyberbullismo: questi alcuni dei temi trattati durante l’incontro che il sindaco Alessandro Grando ha voluto e ottenuto con il presidente dell’associazione Adps (Associazione diritti, prevenzione e sicurezza) nonché componente della segreteria provinciale di Roma e Lazio del sindacato Silp Cgil, Luca Andrieri, coadiuvato dai suoi colleghi stretti Giuseppe Pastore e Alessandro Mei.

Il vertice è stato proposto dal consigliere comunale di maggioranza Stefano Fierli, in sinergia con altri consiglieri e delegati della squadra di governo. Nella stessa mattinata il gruppo è stato ospitato in commissariato a via Vilnius dal nuovo dirigente e vicequestore Paolo Delli Colli, dando ottime considerazioni per la nuova struttura e gli auguri naturalmente per un proficuo lavoro a tutti i poliziotti di Ladispoli.

