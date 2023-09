LADISPOLI - Aveva realizzato, insieme al responsabile della Palude di Torre Flavia, i primi voli da drone sull'area protetta. Ma soprattutto era «un amico. Aveva un gran cuore». Si tratta del professor Bernardino Romano, professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica al Dipartimento di ingegneria civile, edile - architettura e ambientale dell'Università degli studi dell'Aquila. A ricordarlo è proprio Corrado Battisti, della Palude di Torre Flavia. Il professor Bernardino, 66 anni, è scomparso nei giorni scorsi, l'1settembre, durante una escursione sul Gran Sasso. Era impegnato a percorrere il sentiero del Centenario. A lanciare l'allarme è stata la moglie non vedendolo tornare rientrare. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi che ha rintracciato l'escursionista lungo uno dei valloni che affacciano sul versante teramano del percorso. Non si esclude che il 66enne possa essere scivolato a causa del terreno sconnesso, precipitando lungo il versante della montagna.

«Era proprio un amico - ricorda Corrado Battisti - Con lui realizzammo i primi voli ravvicinati da drone sulla Palude, visibili ancora oggi su Youtube e conservati nei nostri archivi. Era uno dei massimi esperti a livello nazionale e internazionale - prosegue ancora il responsabile dell'area protetta - degli effetti del consumo di suolo, relativamente all'urbanizzazione». Il professor Bernardino è stato, inoltre, il «primo a lavorare in Italia sulla necessità di costruire delle reti ecologiche sulle aree protette, ridurre gli effetti della frammentazione ambientale e del consumo di suolo. Ha sviluppato una teoria su come Torre Flavia, da piccolo parco potesse diventare una perla in una collana di perle legate insieme tra loro da un filo. Ha inoltre realizzato - prosegue ancora nel suo ricordo Battisti - diversi documenti insieme al Wwf, all'Ispra». Una grande perdita, non solo dal punto di vista professionale ma anche dei rapporti umani, come ha tenuto a sottolineare ancora Battisti, vicino alla famiglia per la scomparsa prematura di «un vero amico che ti sapeva ascoltare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA