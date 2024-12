MONTALTO - Il comitato contro il Fotovoltaico selvaggio ha preso parte al webinar “Verso uno spazio collaborativo per le Comunità Energetiche Rinnovabili nel Lazio”, organizzato dalla Camera di Commercio Rieti-Viterbo e Anci Lazio, con il supporto dell’Azienda Speciale Centro Italia. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), strumenti fondamentali per promuovere l’autosufficienza energetica e la sostenibilità ambientale attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini e amministrazioni locali.

«Durante il webinar - spiegano dal comitato - è stato illustrato il progetto Comanage, finanziato dal programma europeo Life (Clean Energy Transition) che si pone l’obiettivo di superare gli ostacoli legali, amministrativi e organizzativi che spesso impediscono la realizzazione delle Cer. La piattaforma Comanage offre supporto concreto per la progettazione e gestione delle comunità energetiche, favorendo la collaborazione tra i diversi attori coinvolti. Un esempio significativo di successo è stato presentato con l’esperienza del comune di Ventotene, dove, nonostante le difficoltà amministrative e il cambio di governance, i cittadini hanno portato avanti con determinazione il progetto della Cer costituita nel 2021. Questo modello dimostra che, con il giusto supporto tecnico e amministrativo, è possibile realizzare progetti innovativi e sostenibili, capaci di rispondere alle esigenze energetiche locali».

«Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una vera opportunità per il nostro territorio - ha detto Sergio Caci, membro del Comitato contro il Fotovoltaico Selvaggio e partecipante al webinar - Permettono di coniugare autosufficienza energetica, sostenibilità ambientale e partecipazione cittadina. Sono strumenti che ci aiutano a contrastare il fotovoltaico selvaggio, proteggendo l’equilibrio ambientale e dando ai cittadini il potere di decidere sul proprio futuro energetico. Il nostro impegno come Comitato è di promuovere questa visione e lavorare affinché le amministrazioni locali si attivino per accompagnare i cittadini in questo percorso. È fondamentale garantire assistenza tecnica e progettuale, perché solo così queste iniziative potranno tradursi in risultati concreti per il territorio». «Il 2 dicembre sarò presente a Roma presso la sede di Anci Lazio per incontrare esperti e rappresentanti istituzionali e richiedere ulteriori informazioni e supporto per la costituzione di CER nel nostro territorio - ha aggiunto Caci - Sarà un’occasione per approfondire strumenti operativi e opportunità che permettano a cittadini e amministrazioni di collaborare in modo efficace. Credo fermamente che le CER siano la strada giusta per il nostro futuro energetico, e farò il possibile per garantire che il nostro territorio possa cogliere questa opportunità». Il Comitato ritiene che le Cer siano una risposta concreta e sostenibile per affrontare le sfide energetiche locali, offrendo un’alternativa valida al fotovoltaico selvaggio. Con il supporto di strumenti come il progetto Comanage e grazie alla collaborazione tra istituzioni e cittadini, sarà possibile creare modelli virtuosi capaci di tutelare l’ambiente e promuovere la partecipazione attiva delle comunità».

