Cronaca

"Un semplice intervento chirurgico per salvarlo"

PROCESSO VANNINI. Tanto affermano i genitori di Marco dopo l’escussione in Corte d’Assise dei periti. Mamma Marina: «Un’udienza molto incisiva dove si è dimostrato quanto fosse determinante l’attivazione immediata dei soccorsi» Papà Valerio: «Sono soddisfatto. E’ stato espresso in modo molto chiaro e inconfutabile come sarebbe stato facile salvare mio figlio»