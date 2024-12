SANTA MARINELLA – Sulla questione della Passeggiata al Mare, la lista Il Paese che Vorrei non demorde e risponde alle dichiarazioni del sindaco organizzando per oggi pomeriggio alle 16,30 nella Sala della Chiesa Il Carmelo, una riunione con coloro che vogliono un progetto diverso sullo stabilimento balneare comunale.

“Con maggiore convinzione – dicono dal Paese che Vorrei - invitiamo a partecipare all’assemblea dal tema “Non sarà più una passeggiata”. Noi e il Comitato per la difesa della Passeggiata, esprimiamo la nostra soddisfazione sul ritiro del progetto annunciato dal Sindaco, ad un giorno dall’assemblea. Siamo sicuri che anche per il pressing promosso da mesi dal nostro gruppo, l’amministrazione sia stata spinta ad arretrare vista l’improbabilità del progetto stesso. Tutto conferma ancora una volta la mancanza di lungimiranza di questo Sindaco, che prima dispone, poi disfa e infine rilancia senza una chiara visione del luogo più amato dai santamarinellesi. Se i cittadini vedessero il progetto preso in considerazione anche solo per affidare la Perla del Tirreno per i tre anni consecutivi, l’amministrazione cadrebbe nel ridicolo. Senza contare che l’impresa di cui si parla, è quella delle chiacchiere dubbie in Comune, degli aperitivi al porticciolo, degli inquietanti affidamenti balneari spesso alla ribalta dei giornali non per meriti di gestione. Invitiamo tutti i cittadini all’assemblea per conoscere il percorso tortuoso e poco trasparente che l’amministrazione continua a portare avanti tra annunci autocelebrativi e smentite clamorose. Il Paese che Vorrei e il Comitato per la difesa della Passeggiata, organizzatori dell’evento, sono sicuri di interpretare la volontà dei cittadini di partecipare alle scelte della città, soprattutto quando queste scelte riguardano spazi pubblici e luoghi del cuore in contrapposizione alla più totale indifferenza con cui questa amministrazione fa calare dall’alto le sue decisioni”.

