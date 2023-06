LADISPOLI – Proseguirà per tutta l’estate il progetto “Un posto al sole” di Caffè Africa e Jarambao, con il preziosissimo aiuto degli stabilimenti balneari e delle piscine, riservato ai clienti con disabilità. Per poter usufruire di un ombrellone e di due sdraio gratuitamente, è sufficiente telefonare alle strutture indicate e prenotare il posto per l’agognato relax nelle 48 ore precedenti. A Ladispoli è possibile chiamare alle strutture Sogno, di via Marco Polo e Nettuno che si trova invece sul lungomare centrale di via Regina Elena. A Marina di Cerveteri questo servizio lo garantisce lo stabilimento Ezio alla Torretta.

«Vi aspettiamo – sostiene Caterina De Caro – è un’iniziativa importante e ringraziamo tutti gli stabilimenti che hanno aderito da Tarquinia a Ladispoli passando per Civitavecchia».

