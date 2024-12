ALLUMIERE - Tutto pronto ad Allumiere per "I Sentieri del vino", l'atteso appuntamento promosso dall'associazione Country Food in collaborazione con le aziende vitivinicole "Stracciabrache" di Matteo Mocci e "Enotria" di Tommaso Vernace. L'appuntamento è fissato per domenica 10 novembre, alla vigilia cioè, di San Martino quando "Ogni mosto diventa vino!"

L'evento prevede un'escursione suddivisa in tre step. "Sará una passeggiata rilassante di circa 6 km (dislivello 150 m.) in compagnia dei nostri asini nella valle del Mignone - spiegano dall'associazione Country Food - visiteremo lungo il cammino i vigneti di 2 giovani viticoltori locali che con passione ed energia hanno scommesso sulla genuinità di questo territorio e stanno raggiungendo risultati importanti con i loro vini nelle cantine del borgo".

La prima tappa vedrà i partecipanti ospiti dell'Azienda Agricola Stracciabrache di Matteo Mocci: "Qui potremo gustare un aperitivo con prodotti tipici locali accompagnato dai vini Tre Falchi (100% Chardonnay - 13,5%), Rinascita: 100% (Trebbiano - 12,5 %) e Odorem *Sangiovese, Merlot - 13,5%). L'ultima sosta sarà nell'Azienda "Enotria" di Tommaso Vernace dove potremo gustare Fagioli con cotiche e salsiccia e cinghiale alla cacciatora insieme ai vini: Magie (100 % vermentino - 13% ), Terre Briganti (100% grechetto - 13% mostofiore), Emirè (100% un sangiovese - 14% mostofiore)"

Per info e prenotazioni: 3274071364 (Andrea) e 3473026928 (Paolo).

