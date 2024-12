CERVETERI - «Lavori importanti, che consentiranno a veicoli e pedoni di percorrere in completa sicurezza via dei Vignali, la strada che dal centro abitato conduce al Cimitero Nuovo e a seguire ai sentieri etruschi, sempre estremamente apprezzati da turisti, visitatori ed escursionisti». Ad annunciare l’avvio del cantiere è stato il sindaco Elena Gubetti.

«Come noto, c’è un tratto di via dei Vignali in cui le radici dei pini hanno compromesso ampiamente la viabilità stradale, comportando serie difficoltà per le autovetture e purtroppo non garantendo completa sicurezza a chi la percorre – ha spiegato il primo cittadino etrusco – l'area è sotto la tutela della Soprintendenza che ha espresso l'impossibilità di intervenire sulle due alberature preseti cosa che ha comportato la progettazione di un intervento totalmente conservativo».

«Abbiamo dunque predisposto non dei lavori di rifacimento del manto stradale, ma un passaggio rialzato, che consentirà il transito in sicurezza senza alcun intervento sui pini. In questi mesi ci siamo concentrati sugli interventi più urgenti, sui quale ci eravamo presi un impegno e che oggi abbiamo mantenuto. Con l’occasione - ha concluso Gubetti - rivolgo a tutto il personale dell’ufficio Opere pubbliche del nostro Comune un sentito ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo e che sempre conducono per l’Ente».

