LADISPOLI - «Per me sono gli ultimi giorni di lavoro, ringrazio tutti, il sindaco e questo comune che ho servito per quasi mezzo secolo». Per Sergio Blasi, 68 anni e da 13 al comando della Polizia Locale (era succeduto a David Santi) è tempo di voltare pagina. Dal primo febbraio sarà in pensione e la Municipale di viale Mediterraneo avrà un nuovo capo. Il sindaco, Alessandro Grando, sceglierà internamente. «Nel 1978 sono entrato come stagionale – prosegue – entrando effettivo due anni dopo. Questo lavoro mi ha dato tante soddisfazioni, voglio però ricordare due iniziative relative all’ultimo periodo: la realizzazione della spiaggia inclusiva nella zona di Palo Laziale e la riqualificazione dell’approdo dei pescatori con la creazione dei box che vennero distrutti dalla tromba d’aria nel 2016. Come Polizia Locale naturalmente l’aver preso parte all’organizzazione della sicurezza degli eventi estivi, degli appuntamenti importanti come la Sagra del Carciofo, del non aver mai fatto mancare il supporto alla popolazione nel quotidiano. Ora potrò godermi di più la famiglia, sono però a disposizione del sindaco e del comune di Ladispoli per dare il mio contributo portando in campo l’esperienza».

Poi una battuta sulla carenza di organico che in realtà riguarda molti comuni d’Italia. «Ladispoli si è completamente trasformata rispetto a quando iniziai il mio percorso – ammette – e il corpo della Municipale è cresciuto per attività anche se non come numero di operatori al suo servizio. Per le normative ci dovrebbe essere un vigile ogni 500 abitanti, per tanto, considerando che i residenti sono più di 40mila, dovremmo avvicinarci a 100. Comunque almeno il doppio, perciò una quarantina di agenti, potrebbero garantire tutte quelle attività che oggi vengono tralasciate, dove invece si corre dietro alle esigenze estemporanee».

Grando ha già annunciato che il 31 gennaio si terrà una cerimonia ufficiale per omaggiarlo. «Sergio Blasi – commenta il sindaco ladispolano - non è stato solo un eccellente professionista, ma anche una figura fondamentale per il nostro territorio. La sua dedizione e il suo spirito di servizio resteranno un esempio per tutti noi».

