SANTA MARINELLA – Il commissario straordinario dell’Ater di Civitavecchia Massimiliano Fasoli fa chiarezza sullo stato dei fatti delle dieci abitazioni popolari di via Elcetina che devono ancora essere consegnate ai legittimi assegnatari, dichiarando inoltre l'idea di un nuovo piano strategico all'interno del complesso edilizio con l'acquisto di altre palazzine da destinare a social housing. L'impresa sta terminando i lavori e l’Ater sta verificando che tutto sia fatto a regola d'arte e successivamente verranno consegnate le abitazioni agli aventi diritto. “Ma credo che quanto prima chiuderemo questa vicenda degli altri 47 appartamenti - fa sapere il commissario Ater Fasoli - è possibile che in quell'area possa essere attuato il social housing, perché è un po' la nostra nuova politica, cioè quella di non ghettizzare l'edilizia sovvenzionata, ma di far coesistere sia l'ausilio sociale che l'edilizia sovvenzionata. Santa Marinella potrebbe essere uno dei tanti esperimenti che, credo, sia l'amministrazione comunale, sia l’Ater che la Regione Lazio, possono in qualche modo mettere in atto”.

