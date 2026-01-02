LADISPOLI – Un parco rinnovato nell’oratorio Sacro Cuore di Gesù. Il 2026 è l’anno in cui l’opera verrà consegnata per la felicità di tanti ragazzi e delle famiglie in virtù di un finanziamento di 250mila euro da parte del Comune. L’area di via dei Fiordalisi, di proprietà comunale ma gestita direttamente dalla parrocchia del Sacro Cuore sarà completamente riqualificata con una nuova recinzione, nuove attrezzature per il gioco dei bambini. Ci sarà pure un campo da calcio a 5, uno di pallavolo e ulteriori spazi attrezzati per momenti di condivisione e di preghiera. «Il parco dell'oratorio è uno spazio aperto – commenta don Gianni Righetti, sacerdote del Sacro Cuore - dove le persone trovano opportunità di incontro. Vengono mamme con bambini, ragazzi che giocano da diverse parti e tramite un passa parola che mette in circuito. Il parco aveva necessità diverse: tutelare la sicurezza con la recinzione, attrezzare l'area gioco anche con tettoie, bonificare l'area. In una città dove sono tanti i giovani, bisogna accrescere la possibilità di spazi aggregativi. Siamo grati all'amministrazione per la sensibilità dimostrata».