LADISPOLI – Palazzo Falcone è fiducioso e attende un milione di euro dalla Regione Lazio per poter riqualificare il lungomare, da nord a sud. Con un protocollo d’intesa con Fiumicino, anche il comune ladispolano ha partecipato al bando relativo al “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale triennio 2024-2026”, per ottenere un finanziamento «per assicurare le migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di benessere». È questa la finalità del progetto che vedrebbe diverse opere realizzate anche sulla costa di Ladispoli. tutto è messo nero su bianco su una delibera di Giunta. Nella parte centrale in via Regina Elena spiccano le panche belvedere alle intersezioni con via Trento, via Trieste, via Regina Margherita e via Cantoni. Verrebbero sostitute le aiuole e ci sarebbero nuove alberature. Nei pressi del Monumento ai Caduti si riparerebbe anche la “barcaccia”, struttura in legno che nelle scorse settimana ha perso dei pezzi dalla parte superiore rischiando di colpire i passanti e i giovani che si riuniscono solitamente nel pomeriggio. Sul lungomare di via Marco Polo, oltre ad arredi e panchine, spazio alla ristrutturazione del campo di bocce, alla realizzazione di un impianto di irrigazione e di recupero delle acque piovane contro gli allagamenti ma anche a «panche modulari in materiali ecocompatibili» di fronte alle spiagge. A sud, in via Marina di Palo, i soldi servirebbero invece a coprire le spese per rimettere in sesto le aree archeologiche, in particolare quelle del mosaico, dei muri di epoca romana e il restauro dei portali azzurri. Il Comune aggiungerebbe circa 200mila euro a questo importo.

Nel presente invece l’amministrazione comunale è impegnata nell’avanzamento della ciclabile e della passerella pedonale. L’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini, ha annunciato il taglio del nastro entro il prossimo maggio.

