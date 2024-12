MONTALTO DI CASTRO - Il Comune di Montalto di Castro, grazie ad una delibera della giunta Socciarelli, ha acquistato un mezzo speciale per il trasporto dei disabili e lo ha donato alla Misericordia. Ad annunciarlo è Graziella Fiocchi, consigliera comunale con delega alle Associazioni: «Sono lieta che il sindaco e gli assessori si siano attivati per questa iniziativa, dimostrando estrema sensibilità alle richieste di tante famiglie e degli operatori socio-sanitari».

Tramite uno stanziamento di 42mila euro, è stato possibile acquistare una Fiat Doblò adibito al trasporto di persone non deambulanti, concedendola in comodato d’uso gratuito all'Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana.

«Le associazioni di Misericordia - spiega Fiocchi - svolgono sul nostro territorio quei servizi tesi a migliorare la qualità della vita della popolazione, che possono essere mantenuti grazie all'impegno dei volontari dediti alla comunità. Nell'ottica di offrire un servizio tempestivo come quello del trasporto dei cittadini che non possono deambulare, era indispensabile che l'associazione fosse dotata di un mezzo idoneo. La stessa Confraternita di Pescia aveva inviato una nota al Comune, in cui si parlava della necessità di disporre di un automezzo speciale. Viste le crescenti richieste della comunità e per sostituire il vecchio mezzo ormai malconcio, abbiamo deciso di accogliere questa richiesta».

«Oltre al capitale umano, rappresentato dai volontari - prosegue la consigliera - per offrire un’assistenza così essenziale, servono i mezzi adeguati. Data la valenza sociale della proposta presentata dalla Misericordia, l’amministrazione Socciarelli, che fin dal suo insediamento è intervenuta costantemente al fianco delle associazioni di volontariato, si è impegnata per ricavare dal bilancio comunale le risorse necessarie. Da oggi, i cittadini di Pescia potranno contare su un mezzo completamente a loro disposizione per gli spostamenti. Ringrazio i dipendenti del Settore I per aver reso possibile questa donazione».

