CERVETERI - Torna il pugilato a Valcanneto e per domenica, a partire dalle 18 in largo Monteverdi, ci sarà da divertirsi con il Memorial "Andrea Ferlini", al quale sarà dedicato questo evento, composto da 12 incontri. Il giovane era morto lo scorso febbraio all'età di 23 anni dopo un brutto incidente sulla via Aurelia, all'altezza di Palidoro. Un dolore grande oltre che per suoi familiari anche per l'intera comunità. L'ospite della kermesse pugilistica sarà Mattia Pileggi, invitato dall'organizzatore Luisiano Fiore, che ha creato il Trofeo Flt Boxe. «Ci sembrava doveroso promuovere l'evento in memoria di Andrea. Pertanto - sostiene l'organizzatore - abbiamo avuto il benestare di familiari e amici, disponibili a creare una serata in memoria di Andrea». La maratona pugilistica vedrò salire sul ring una trentina di pugili, grandi e piccoli, che animeranno la località di Valcanneto che ha bisogno di manifestazione sportivo di questo tipo. E la promozione del pugilato è il primo passo per far crescere una frazione che cerca di valorizzarsi attraverso iniziative sportive e non.