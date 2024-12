FIUMICINO - Partirà domenica 5 maggio presso il Parco archeologico di Ostia antica Un Mare Tanti Porti, un ricchissimo programma di visite e laboratori per famiglie (con ragazzi dai 6 ai 10 anni) che coinvolgerà insieme adulti e ragazzi. I partecipanti saranno guidati in modo immersivo alla scoperta di un mondo che, seppure lontano nel tempo, si rivelerà molto vicino, grazie ai nessi e ai collegamenti tra la storia antica e la propria quotidianità. Tutte le attività si ispirano all’opera “Interpretare il nostro patrimonio” di Freeman Tilden, un libro punto di riferimento per chi si interessa al patrimonio ambientale e storico e che pone al centro dell’attenzione la “relazione personale” dei visitatori con i luoghi, le opere, l’arte.Visita e laboratorio: 5 euro. Per partecipare è necessario l’acquisto del biglietto di ingresso (il costo varia a seconda del sito in cui si svolgerà l’attività). Sono disponibili inoltre le Audioguide kids (in italiano e inglese): 5 euro.

Le tappe: 5 maggio Porti di Claudio e Traiano; 12 maggio Necropoli di Isola Sacra

19 maggio Scavi di Ostia antica; 26 maggio Castello di Giulio II; 9 giugno Museo delle Navi.