CERVETERI – Dopo i cinghiali e la volpe anche il lupo. La città etrusca a quanto pare è sempre più attratta da animali selvatici. L’ultimo avvistamento è in largo Almunecar, l’area del mercato rionale. Intorno alle 4 del mattino un netturbino ha filmato il lupo che si aggirava per le vie in una zona tutto sommato poi non tanto periferica. Il video ha fatto presto il giro di social. Secondo alcuni esperti intervenuti sull’argomento, tra cui Andrea Lunerti, etologo, si tratterebbe di un canis lupus italico e quindi un lupo italiano. Finora però la presenza di lupi era stata sempre segnalata nelle campagne cerveterane e di Ladispoli, mai nel cuore cittadino. I cinghiali invece stanno aumentando col passare dei giorni sulla costa dove si stanno riproducendo in modo esponenziale. Della loro cattura e delle trappole non si è saputo più nulla da parte delle autorità competenti.

