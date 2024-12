S. MARINELLA – La sezione locale del Partito Democratico ha indetto per stamani un importante incontro, che si terrà alle 11 nella Sala del Camino al castello di Santa Severa, per discutere del futuro dell’antico maniero, che la Regione Lazio ha da tempo abbandonato arrivando addirittura a cacciare i gestori delle piccole botteghe artigianali che da 30 anni rano la caratteristica di questa struttura.

“Come abbiamo più volte segnalato sin dall’estate scorsa – dice Lucia Gaglione, segretaria del Circolo Pd - questa scelta ha portato all’immobilismo e all’assenza di attività all’interno del castello. Abbiamo perciò subito sollecitato al riguardo i nostri referenti in Regione, anche a supporto dell’amministrazione comunale, che, con il Sindaco Tidei e la delegata Fratarcangeli, si sono attivati immediatamente per la firma di una nuova convenzione tra la Regione e LazioCrea e tra quest’ultima e il Comune di Santa Marinella. Dopo che varie interrogazioni delle consigliere regionali del Pd hanno acceso i riflettori sul problema, nell’ultimo Consiglio Regionale, l’assessore Ghera ha confermato che non è mai stata in programma alcuna privatizzazione del castello e che saranno valorizzate le attività commerciali al suo interno. Soprattutto, ha assicurato che è volontà della Regione Lazio discutere quanto prima il riaffidamento a LazioCrea del progetto pluriennale per la sua valorizzazione, che permetterà al Comune di fruire degli spazi ed organizzare attività ed eventi nel maniero. Speriamo, a questo punto, che possano essere reintegrate con un nuovo bando anche le botteghe artigiane, che, presenti da oltre trent’anni, hanno dovuto consegnare le chiavi dei locali per il mancato rinnovo del contratto di affitto da parte della Regione. Consapevoli dello stallo della situazione, nel corso delle ultime settimane si sono quindi unite alla nostra organizzazione, condividendone gli obiettivi, anche tutte le altre forze di opposizione in Regione”. Per l’incontro di stamani saranno presenti il Sindaco Tidei e l’amministrazione comunale, i consiglieri regionali del Pd e di tutte le altre forze di opposizione in consiglio regionale, insieme ai rappresentanti di Città Metropolitana. Si discuterà anche della promozione del turismo culturale, del restauro delle strutture esistenti, nonché della valorizzazione delle tradizioni locali attraverso eventi culturali e artistici. “Dobbiamo difendere l’identità culturale di un luogo di altissimo valore storico e archeologico – conclude la Gaglione - un gioiello del nostro territorio, volano per un turismo di qualità ed elemento imprescindibile per lo sviluppo economico del litorale”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA