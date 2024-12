FIUMICINO - Una giornata nera per il traffico locale: Fiumicino, ieri, è stata paralizzata a causa di un incidente su viadotto dell’Aeroporto. La circolazione, infatti, è stata completamente bloccata: lunghe code si sono registrate su tutta via dell’Aeroporto, su via della Scafa, ma anche su via di Villa Guglielmi e via Conizugna. Tutto bloccato anche a partire da Ostia e dintorni: il traffico ha reso molto difficile raggiungere Fiumicino, l’aeroporto e la Roma-Fiumicino. Si è trattatp di un tamponamento fra più veicoli.

I disagi dovuti all’incidente si sono aad aggiungere al traffico mattutino che si viene a creare in concomitanza con l’entrata delle scuole.