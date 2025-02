LADISPOLI – Un signore a passeggio con il suo cucciolo inseguiti entrambi da un cinghiale. Disavventura per un noto professionista sanitario residente in città che ha avuto anche la prontezza di pubblicare sui social l’immagine dell’ungulato minaccioso in via Nazario Sauro, area periferica di Ladispoli. «Intorno alle 23.20 – racconta – il cinghiale ha inseguito il mio cane per qualche metro e siamo scappati: non si può andare avanti così é troppo pericoloso». Già nelle scorse settimane gli abitanti avevano denunciato la presenza degli animali selvatici che ormai hanno preso possesso dei giardini pubblici a poca distanza per altro dal plesso scolastico del liceo Sandro Pertini. Un pericolo in più qualora i cinghiali dovessero moltiplicarsi in questa zona. Ormai il fenomeno è fuori controllo e le istituzioni su questo fronte sembra che abbiano le mani legate.

