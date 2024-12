SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale ha chiesto un finanziamento alla Città metropolitana, per istituire il progetto “Fish&Wine” una iniziativa che mira ad accrescere il valore economico del territorio e la sua promozione culturale e turistica, attraverso la competitività del comparto della piccola pesca sostenibile e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, in particolare quelle del settore vitivinicolo, presso la popolazione residente, i turisti ed i visitatori, interessati alla visitazione della Città di Santa Marinella in un periodo di bassa stagione. Il progetto prevede il coinvolgimento di professionisti della cucina, esperti del settore turistico-culturale, in grado di lavorare con perizia sui contenuti e gli strumenti che saranno impiegati nelle attività di reperimento e preparazione dei prodotti, comunicazione e sensibilizzazione, grazie ad una elevata conoscenza delle materie che riguardano il settore della ristorazione, ma anche le tecniche di pesca e l’economia territoriale legata alla sostenibilità della terra e del mare. Il progetto sarà direttamente partecipato dalla comunità locale dei pescatori e promosso dalle organizzazioni imprenditoriali operanti nell’ambito dei settori del commercio e del turismo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA