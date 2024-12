S. MARINELLA – E’ in programma oggi alle 16.30 nell’aula consiliare del municipio, il convegno per dibattere e trattare il tema, molto sentito, del contrasto alla violenza di genere, organizzato dal Comune e dalla Consulta delle Donne, grazie al sostegno del Sindaco Tidei e della delegata alle pari opportunità Paola Fratarcangeli, Prenderanno parte all’evento, con interventi mirati, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di riferimento.

“Il Comune – afferma Tidei – sta predisponendo tutti gli atti necessari alla realizzazione di un centro antiviolenza, attraverso il reperimento di contributi e finanziamenti appropriati, affinché venga individuata sul territorio comunale, una struttura idonea e adeguata a tali attività, che possa diventare inoltre punto di riferimento per l’intero comprensorio”. “E’ una iniziativa molto importante – dichiara la Fratarcangeli – che vuole porre l’attenzione, sempre maggiore, su un tema così sentito e purtroppo sempre al centro delle cronache. Il progetto è quello di costituire, in collaborazione con la Consulta delle donne, un vero e proprio Sportello d’ascolto che possa supportare concretamente coloro i quali necessitano di un aiuto in questo senso, sperando nel contempo che questo genere di violenze fisiche e psicologiche cessino, attraverso cultura e insegnamenti. L’amministrazione comunale è da sempre attenta a queste iniziative e non vuole abbassare la guardia, creando al tempo stesso tutte le condizioni affinché i numerosi progetti portati avanti in questi anni, possano avere riscontri positivi e a lungo termine nei confronti dei cittadini e di tutti coloro che la pubblica amministrazione ha il dovere di dare un supporto concreto”. “Dall’inizio dell’anno si sono verificati già 20 femminicidi, quasi il doppio dello scorso anno nello stesso periodo – afferma Giovanna Caratelli - una terribile escalation che è solo la punta dell’iceberg e rivela come la violenza, i maltrattamenti, le sopraffazioni fisiche e psicologiche siano in continuo aumento. Per questo la Consulta delle Donne di Santa Marinella ha voluto indire un pomeriggio di riflessione sul tema, per far conoscere la situazione sul territorio, per dare la parola a chi lavora sul campo e per chiedere l’apertura di un centro antiviolenza”. Oltre al Sindaco Tidei e alla consigliera Fratarcangeli, interverranno al convegno la Consigliera Regionale Eleonora Mattia, il Direttore del distretto 3 Asl RM 4 Giacomo Funari, Annarita Palmieri vicepresidente dell’associazione Assolei, Myriam Santilli psicologa Asl Rm4 dello spazio d’ascolto presso la Procura di Civitavecchia e Ileana Aiese Cigliano, del Centro Le Farfalle di Cerveteri.