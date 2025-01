ALLUMIERE - "Natale a Km 0 - I Sapori della tradizione": questo il titolo dell'importante convegno che si terrà oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, nell'Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica di Allumiere. Il convegno è promosso dal Comune di Allumiere in collaborazione con l'Università Agraria di Allumiere, la Pro Loco di Allumiere, la Condotta Slow Food, Il Cammino dell'Allume; l'evento gode del patrocinio della Regione Lazio e dell'Arsial. Nel convegno si parlerà di: "Eccellenze e Specificità del territorio di Allumiere" e, quindi di prodotti locali, agricoltura e ambiente, ma anche di sentieristica ed escursionismo in relazione alla promozione dei prodotti locali. Relatori dell'incontro saranno Alessandro Ansidoni (Portavoce Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale), Dott.ssa Miria Catta (Esperta produzioni tipiche e tradizionali del territorio - Arsial), Guardalà Paolo (Il Cammino degli Etruschi Cerveteri - Allumiere - Tarquinia), Lara Sgamma e Carlo Camilletti (Il Cammino dei Minatori), Damiano Fabbri (Il Cammino tra Terra e Mare), Antonio Vela (Delegato della Università Agraria di Allumiere per la valorizzazione e promozione dei prodotti locali).

Saranno presenti iI sindaco di Allumiere Luigi Landi e il presidente dell'Università Agraria Daniele Cimaroli.

