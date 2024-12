ALLUMIERE - "Allumiere, Autonomia Differenziata": questo il titolo del convegno che si svolgerà ad Allumiere il prossimo 22 aprile a cura della sezione di Allumiere del Partito Democratico insieme al comitato comprensoriale di Civitavecchia, con il libro di Fabio Ascenzi e il punto di vista dell'esperto dottor Mauro Mocci. Moderatrice dell'incontro sarà la professoressa Brunella Franceschini.

"Sono molti i nodi da sciogliere sul fronte dell’Autonomia Differenziata per le Regioni a Statuto Ordinario. Partiamo proprio dall’interrogativo più comune su questa proposta di legge, che è anche il titolo del libro di Fabio Ascenzi, “Autonomia Differenziata o Secessione?”, che sarà presente all’incontro che si terrà ad Allumiere il 22 aprile alle 17.30 presso l’Auditorium comunale - spiegano dal Pd di Allumiere - si tratta di una iniziativa aperta a tutti, con la finalità di approfondire l’articolo 116 della Costituzione in merito al rafforzamento dell’autonomia regionale, “Regionalismo differenziato” o “Regionalismo asimmetrico”. Fabio Ascenzi, mosso dalla finalità di fare informazione, con il suo testo sul tema, nell’arco di sette mesi, ha totalizzato 25 iniziative, sono stati percorsi più di 2.400 km e centinaia di persone incontrate. La nostra intenzione è quella di discutere in maniera semplice su tematiche importanti, quali sono i diritti fondamentali dettati dalla nostra Costituzione, la storia del regionalismo italiano e le riforme che si stanno portando avanti. Oltre a Fabio, saranno con noi il dottor Mauro Mocci per l’approfondimento del tema in relazione alla sanità e al Servizio Sanitario Nazionale e l’avvocato Enrico Veneruso, in rappresentanza del Comitato Comprensoriale contro l’autonomia differenziata.

Un appuntamento importante, quindi, che ricordiamo si terrà lunedì 22 aprile ore 17.30 presso l’Auditorium comunale di Allumiere. Al tavolo, oltre a Fabio Ascenzi, Mauro Mocci e Enrico Veneruso, ci saranno Michela Califano (Consigliera Regionale), Emiliano Minnucci (Direzione regionale PD), Brunella Franceschini (Assemblea regionale PD) come moderatrice e il segretario Aldo Frezza.