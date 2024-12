ALLUMIERE - "Grazie all'artista Danila Pietrini per averci donato il 58° Cencio del Palio delle Contrade, il Palio più ambito dai contradaioli di Allumiere". Spiegano il sindaco di Allumiere Luigi Landi e i membri dell'associazione Eureka e sottolineano anche la bellezza del Cencio è alla bravura dell'artista Danila Pietrini.

Danila, esperta d'arte e artista sopraffina, ha realizzato un Cencio che vuole rendere omaggio al grande geologo Francois Beudant che, nel lontano 1824, diede un nome definitivo a quello che rimase alla storia come l'Alunite di Allumiere.

Nel Cencio è possibile vedere la Madonna delle Grazie che amorevolmente protegge dall'alto due Minatori che faticosamente spingono un carrello pieno di alunite. Questa parte artistica riprende una foto degli ultimi Minatori che negli anni '50 ancora lavoravano nelle miniere di Allumiere. Sotto sei rose, simbolo passionale e ardente come la cieca fede dei contradaioli, con i colori delle sei Contrade, signore indiscusse del nostro Palio. Il Cencio rimarrà nella chiesa della SS Maria Assunta in Cielo dove i contradaioli potranno pregare ed ammirare l'opera che unisce sacro e profano.

Dopodiché il 25 verrà portato nel Palazzo Comunale dove i legittimi padroni della piazza sventoleranno questo vessillo in segno di vittoria e troverà dimora nella sede della Contrada vincente. La presentazione del Cencio, curata in ogni particolare dalla Associazione Eureka, è avvenuta nella splendida cornice di Piazza della Repubblica, gremita di gente come nelle grandi occasioni e ha regalato una sequenza di momenti di grande emozione, suggestione, condivisione e coinvolgimento.

"La presentazione del Cencio è stata davvero emozionante: non pensavo di vivere una serata così spettacolare alla quale ha partecipato davvero tanta gente - sottolinea commossa, emozionata e felice la bravissima artista Danila Pietrini - l'organizzazione è stata veramente impeccabile, ma quello che mi ha toccato più di tutti è stato il momento in cui il Drappo è stato riposto in chiesa: le persone venivano numerose per osservare la mia opera e in tanti mi hanno fatto i complimenti. Non smetterò mai di ringraziare coloro che hanno riposto fiducia in me. Il 25 sarò presente per vivere tutta la sfilata ed il Palio stesso, ma soprattutto non vedo l'ora di consegnare il mio Cencio alla Contrada vincitrice: che vinca il migliore".