CERVETERI – Un week end ricco di soddisfazioni per la scuola “Dimensione Danza 2000”. I ballerini etruschi tornano a Cerveteri con una medaglia d’argento e un bronzo dalla “Barcellona Dance Award 2025”, uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi. E, anche questa volta, nella rassegna mondiale, in gara erano presenti oltre 20 nazioni tra le più competitive come Belgio, Francia, Polonia, Finlandia, Messico, Portogallo, Inghilterra, Russia e Ucraina. La spedizione etrusca ha raggiunto il secondo posto nella disciplina “Contemporaneo Senior” salendo sul terzo gradino del podio nella categoria “Moder Senior e Altri Stili”. Ad esibirsi per il team cerveterano Silvia Mantovani, Sara Della Vedova, Moira De Angelis, Chantal Mollo, Serena Latini, Martina Montesi, Kimura Lessi, Matilde Cardinale, Noemi Pica, Martina La Casa, Michela Russo, Maria Chiocca e Gabriele Pierantozzi. Coreografie, oltre che di Alessandra Ceripa (titolare della scuola), della insegnanti Paola Tricerri e Valentina Venturini. «Dimensione Danza 2000 – dichiara Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura - porta il nome della nostra città così in alto in una manifestazione di assoluto prestigio: giungere tra i primi tre per ben due volte in una rassegna come quella a cui ha preso parte, è sinonimo di quanto sia meticoloso e importante il lavoro che Alessandra Ceripa svolge ogni giorno in sala con i propri allievi. Da tantissimi anni inoltre la scuola svolge anche il ruolo di apripista dell’offerta culturale estiva della nostra città. Con i suoi spettacoli che sempre si svolgono tra giugno e luglio, oltre a richiamare migliaia di famiglie in piazza, offre serate davvero di grande qualità e grandi emozioni». Parola anche all’assessore cerveterano allo Sport. «Ad Alessandra, non nuova al raggiungimento di prestigiosi traguardi a livello internazionale – conclude Manuele Parroccini -, l’augurio di continuare a vivere la danza con lo stesso amore ancora per tanti anni in futuro: rappresenta una vera istituzione nel mondo della danza. A lei, al suo staff e a tutti i suoi ballerini, congratulazioni e un in bocca al lupo per un futuro ancora ricco di gioie e soddisfazioni».

