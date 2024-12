ALLUMIERE - Si conclude ogginad Allumiere la "Sagra della lumaca" che giunge quest'anno.alla 20esima edizione. Questa rodata e imperdibile Sagra, promossa alla perfezione dalla Nobile Contrada Sant’Antonio, ha preso il via venerdì 21 nel piazzale Cesare Moroni, cuore della Contrada biancorossa, la tregiorni di festa dei biancorossi sta avendo un notevole successo.

Le due serate precedenti sono state accompagnate da musica, spettacoli e tanto divertimento. piazzale Cesare Moroni; questa sera a regalare emozioni e grande danza saranno i docenti e gli allievi della Dance World che, come ogni anno, durante la Sagra della Lumaca tengono un meraviglioso e imperdibile saggio spettacolo. Le sapienti cuoche della Contrada Sant'Antonio e gli.addetti alle griglie propongono naturalmente le eccellenti lumache al sugo piccantino e succulento ideale per la scarpetta, ma serviranno anche piatti tradizionali del paese. Per antipasto mix di bruschette e affettati; per primo si potrà scegliere: spaghetto quadrato all'amatriciana, fettuccine al cinghiale, mezze maniche al sugo di lumaca, mezze maniche pomodoro e basilico. Per i secondi a scelta: lumache, cinghiaie, maialino, salsicce cotte alla brace. Tra i contini patatine fritte e insalata. A chiusura della cena mix di dolci secchi e crostata, crema caffè e sorbetto. Il presidente Marco Del Frate invita tutti "a partecipare a questa Sagra in cui potrete trovare il trionfo del gusto".

©RIPRODUZIONE RISERVATA