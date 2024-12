TARQUINIA - Il presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, Alberto Riglietti, esprime soddisfazione per gli ulteriori fondi destinati dalla Regione Lazio al potenziamento dell’ospedale di Tarquinia.

«Quando ho ricoperto la carica di assessore comunale alla Sanità - ricorda Riglietti – con il sindaco Giulivi abbiamo incontrato più volte il commissario della Asl e i consiglieri regionali del territorio affinché fossero inseriti dei finanziamenti per l’ospedale tarquiniese, ricevendo da loro garanzie in merito. La Asl e la Regione annunciarono un finanziamento cospicuo per il nosocomio tarquiniese, ai quali vanno aggiunti i finanziamenti stanziati alcuni giorni addietro. Si tratta di un intervento senza precedenti che va contro i tagli alla sanità operati in passato. Ringrazio il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e i consiglieri regionali Daniele Sabatini, Valentina Paterna e Giulio Zelli – conclude Riglietti – per l’impegno e l’attenzione riservata al nostro ospedale che avrà un importante ammodernamento strutturale, un significativo incremento dell’apparato tecnologico e l’aumento del personale sanitario».

