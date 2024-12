LADISPOLI - Manutenzioni straordinarie in vista per l'ufficio postale di via Mario Sironi. Tra le opere principali c'è il rifacimento di tutti gli impianti a servizio dell'ufficio postale e in particolare dell'installazione di un nuovo sistema di climatizzazione ad alta tecnologia che consentirà una sensibile riduzione - spiegano da Poste Italiane - dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. Per consentire i lavori di ammodernamento e allo stesso tempo ridurre i disagi per gli utenti, da ieri e per l'intera durata dei lavori, è stato predisposto il prolungamento dell'orario di apertura della sede di via Regina Margherita, che sarà disponibile da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Sempre all'ufficio postale di via Regina Margherita, Poste Italiane ha attivato uno sportello dedicato alla clientela della sede di via Sironi dove è possibile usufruire dei servizi “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta, il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario nonché di tutti i servizi postali e finanziari. A disposizione dei cittadini anche lo sportello ATM Postamat, attivo sette giorni su sette, per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di via Mario Sironi avranno una durata stimata in circa 60 giorni lavorativi.

