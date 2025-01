CERVETERI – Quel macabro ritrovamento proprio non è andato giù alle zoofile etrusche e nemmeno ai cittadini che in tantissimi, centinaia e centinaia, hanno manifestato il loro sdegno per la notizia di cinque cuccioli trovati morti a bordo strada in via del Sasso. I piccoli cani erano in un sacchetto dentro una cuccia e l’allarme è stato dato da un passante. Indagano i volontari di Fareambiente Cerveteri in sinergia con la Polizia Municipale di Cerveteri e l’Asl veterinaria arrivata per rimuovere le carcasse. In questa zona non ci sono impianti di videosorveglianza o fototrappole. Al momento non ci sono tracce. «Da quel che sappiamo – commenta Fabio Di Matteo, responsabile di Fareambiente – questo sacco con i cagnolini è stato abbandonato a terra dopo le 7.30 del mattino. Un passante ci ha detto che prima non c’era nulla. Vedremo cosa emergerà magari dalle attività investigative, questi cuccioli comunque erano stati allattati dalla mamma, non sono proprio di pochi giorni. Riteniamo che in genere questa razza qui a Cerveteri venga utilizzati dai cacciatori». Non è la prima volta che dei segugi vengono trovati senza vita a Cerveteri. Alcuni anni fa i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, con la collaborazione dei vigili urbani di via Friuli, avevano scoperto un’organizzazione dedita al traffico di cani rubati, ricettazione e maltrattamenti. Tre uomini erano stati denunciati alla Procura della Repubblica perché sottraevano cani da caccia togliendo loro il microchip per rivenderli in tutta la provincia e gli animali che non riuscivano a essere immessi nel mercato nero venivano uccisi. Era accaduto, ad esempio nella stessa zona in cui sono stati trovati i segugi morti l’altra mattina.

LA RICOSTRUZIONE Le ipotesi al momento sono tutte aperte. Non si può scartare nemmeno che il proprietario li abbia trovati morti decidendo poi di abbandonati sul ciglio della strada per non pagare spese extra. Solo tramite accertamenti accurati degli esperti veterinari si potranno stabilire le cause precise del decesso degli animali. Vistose ferite non erano evidenti. In caso di morte per mano dell’uomo, potrebbero essere deceduti soffocati nel sacchetto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA