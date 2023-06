CIVITAVECCHIA – È stato arrestato a Civitavecchia un tunisino di 41 anni che dopo aver ucciso la compagna in Francia è scappato in Italia cercando di tornare in Nordafrica via traghetto.

L’uomo, nella notte tra martedì e mercoledì, ha colpito a morte la moglie a Dunkerque, nel nord della Francia, per poi darsi alla fuga insieme alla figlioletta di otto anni. La sua intenzione era quella di dirigersi in Italia e da lì prendere un traghetto diretto in Tunisia, per cercare di far perdere le proprie tracce.

Era sul Frecciabianca del pomeriggio ed è stato notato dai poliziotti dopo che l’Interpol aveva fatto partire una segnalazione, monitorando ogni movimento attraverso un telefonino. A quanto pare, infatti, era stato visto girovagare per il centro di Genova, poi da lì aveva preso un altro treno, diretto appunto a Civitavecchia. Un tentativo di fuga disperato il suo, convinto di sfuggire dall’accusa di femminicidio; il 41enne sebbene fosse braccato, è riuscito ad arrivare in città, ma quando è sceso è stato preso dagli agenti nonostante un tentativo di sottrarsi all’arresto.

Portato negli uffici della Polfer, è stato poi spostato al Commissariato di viale della Vittoria per le operazioni di fotosegnalamento. La bimba, in attesa dell'arrivo di un familiare, sarebbe stata affidata agli assistenti sociali.