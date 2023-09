CIVITAVECCHIA – Pattuglione interforze venerdì sera, finalizzato alla prevenzione dei reati, degli illeciti amministrativi, abusivismo commerciale e violazione alle norme sulla somministrazione di cibi e bevande, in particolare nei luoghi interessati dal fenomeno della movida. Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale hanno eseguito un elevato numero di controlli su tutto il territorio, che ha portato a una serie di denunce, segnalazioni e contravvenzioni.

Serata intensa per le forze dell’ordine, che in cinque ore hanno identificato 368 persone. Posti di controllo in molte zone della città, che hanno permesso di sottoporre ad accertamenti 176 veicoli e di multare 21 automobilisti.

Un dato emerge chiaramente dai controlli effettuati dagli operatori in divisa: nonostante le campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, a distanza di anni c’è ancora chi nel fine settimana si mette alla guida sotto l’effetto dell’alcol. A tal proposito sono state denunciate sei persone poiché sorprese al volante in condizioni non idonee. Controllate inoltre dieci persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale in azione anche per quanto riguarda i pubblici esercizi: su un totale di diciotto attività commerciali sottoposte a controllo nella zona della movida, otto sono state contravvenzionate.

Al servizio hanno partecipato anche i cinofili, il Reparto Mobile della Polizia, i Nas e l’Ispettorato del lavoro.