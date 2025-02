Controlli rafforzati nei territori della compagnia carabinieri di Ronciglione in occasione del Carnevale. In particolare durante la prima giornata del Carnevale di Ronciglione, i militari hanno garantito un presidio costante per assicurare che la manifestazione si svolgesse in un clima di serenità e ordine. Al termine della prima giornata, i militari hanno eseguito numerosi controlli con l’etilometro. In due casi, uno dei quali a seguito di un incidente, i conducenti sono stati trovati con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. I militari hanno ritirato le patenti e informato prefettura e procura per i provvedimenti del caso. Le patenti sono state immediatamente ritirate e la Prefettura e l’autorità giudiziaria sono state informate per i provvedimenti del caso.