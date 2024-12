FIUMICINO - Ormai ci siamo: dal 31 maggio al 2 giugno si terrà a Passoscuro la sagra della tellina, un evento da non perdere organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Tanti gli ospiti d’onore che, oltre al buon cibo, penseranno ad allietare le serate: Adriano Bono, Emiliano Luccisano, James da Cruz e tanti altri. Musica, spettacoli, degustazioni e divertimento saranno i punti cardine della 46°edizione della Sagra della tellina Lo spirito dell’iniziativa è ben riassunto da quanto la Proloco scrive sulle sue pagine: «Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, invitare tutti a vivere questo evento non da spettatori, ma da protagonisti, perché ci teniamo a non dimenticare mai che i veri numeri 1 sono coloro che invadono le piazze ballando e cantando e perchè no anche mangiando; noi come sempre ce la metteremo tutta, ma la nostra adrenalina, la nostra soddisfazione, il nostro orgoglio, il nostro successo sarà la vostra presenza e il vostro sorriso… vi aspettiamo». Il programma prevede il 31 maggio il concerto live di “The Big Band Theory”. Sabato 1° giungo doppio appuntamento con la musica dance anni ’70 e il dj set di James Da Cruz.

Domenica 2 giugno, invece, si chiude con “The raggae circus” di Adriano Bono e lo spettacolo di Emiliano Luccisano.