SORIANO NEL CIMINO - Domani alle 8,30 in piazza Vittorio Emanuele con la la XIX edizione del Cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa: si arriverà a piedi fino a Vitorchiano. Questa domenica, per favorire la partecipazione dei camminatori, gli organizzatori hanno istituito un servizio bus navetta che partirà la mattina di domenica alle ore 7,30 da Viterbo via Faul n. 17 (di fronte al Centro Culturale Valle Faul ex mattatoio comunale) direzione Soriano nel Cimino e il pomeriggio da Vitorchiano (nella piazza principale) direzione Viterbo alle ore 17. Un itinerario naturalistico religioso di rara bellezza che, tra le altre cose, ci darà l’opportunità di conoscere la fatica del viaggio che fece Rosa, debole e gravemente malata, nel mese di dicembre 1250 per volontà del podestà della città di Viterbo. Fu, infatti, esiliata e dovette recarsi prima a Soriano dove, secondo le fonti storiche, si fermò per alcuni giorni prima di recarsi a Vitorchiano.

La passeggiata, organizzata dall’associazione culturale Take Off in collaborazione con l’Associazione ex Facchini di Santa Rosa, è un’occasione ghiotta anche per visitare i resti dell’antichissima città etrusco-romana di Corviano. Questo sito archeologico si trova in prossimità del Fosso Martelluzzo, ed è quasi del tutto nascosto da una boscaglia fitta ed intricata, dalla quale emergono le possenti mura del castello medioevale. Il rudere mostra, nella parte ovest, resti di mura etrusche in opera quadrata incorporate nella cinta difensiva. All’iniziativa hanno aderito anche la Croce Rossa Italiana sezione di Viterbo e l’ASD Viterbo Runners. Per partecipare sarà necessario indossare scarpe comode ed abbigliamento adeguato. Si potrà partecipare anche soltanto ad una delle tre tappe previste. Alla partenza, in alternativa al pranzo al sacco, si potrà prenotare un pasto per il pranzo, al costo di 6 euro, preparato dalla ditta di gastronomia d’asporto “I fritti di Piri Piri” di Cura di Vetralla. Il Cammino continuerà domenica 24 settembre: appuntamento a Vitorchiano, all’interno della porta principale del paese, alle 8,30 per partire in direzione di Viterbo con punto di ristoro nei pressi della stazione ex Roma Nord e passaggio nel territorio di Gramignana – Bagnaia. Lunghezza del percorso 15 chilometri circa. Tempo di percorrenza 5 ore circa. Pranzo finale ore 13,30 circa presso House Party sito in Viterbo via Monti Cimini n. 19/c. Per informazioni è possibile contattare il numero 338 2129568.