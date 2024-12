ALLUMIERE - Si terrà questo pomeriggio presso l'oratorio parrocchiale de La Bianca, la 3^ edizione del concorso “Il biscottino d'oro”.

In questa competizione dolciaria si incontreranno e si scontreranno i migliori biscottini di Natale del territorio.

Quella del concorso “Il biscottino d'oro” è una tradizione che si rinnova ogni anno.

Un passaggio generazionale che ha visto passare di mano in mano tra nonne, madri e nipoti i famosi quadernetti dove vengono gelosamente custoditi i segreti familiari delle ricette che saranno le vere protagoniste del concorso.

I biscottini saranno giudicati da una giuria di esperti.

Infatti saranno presenti i rappresentanti di Slow Food di zona, Alessandro Ansidoni e Giorgio Corati, aiutati dal parroco di Nostra Signora di Lourdes don Fabio Casilli.

«Il miglior biscottino - spiega il responsabile della Condotta Slow Food dei Monti della Tolfa, Alessandro Ansidoni e l'assessora ai Servizi sociali Romina Scocco - sarà premiato e diventerà l'orgoglio della famiglia della cuoca per tutto l'anno, ma il vero vincitore della manifestazione sarà la tradizione del biscottino di Natale che continua ad andare avanti con grande successo».

