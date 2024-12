TARQUINIA - Tarquinia Lido è pronta a ospitare il Campionato regionale individuale U.S. Acli Open Water: domenica 7 luglio sulle coste della città etrusca torna “Tutti a Mollo”, la mediofondo di nuoto organizzata dalla società Tarquinia Swimming & Fitness Club in collaborazione con l’ U.S. Acli, la Soc. Arvalia Roma Swimming e Fitness Club, l’Asd Assonautica Tarquinia e con il patrocinio del Comune di Tarquinia.

L’appuntamento è, per gli atleti, sin dalle 8 di mattina, per iscrizioni e logistica: il via alle 10 nello specchio d’acqua antistante la spiaggia dell’ASD Assonautica “G. Maffei“ Tarquinia, in via Filippo Giorgi.

Diverse le distanze che gli atleti saranno chiamati a coprire, naturalmente in base all’età: 600 metri per i nati tra il 2012 e il 2015, 2.500 metri per tutte le altre categorie di età.

Il Campionato di nuoto giovanile, ragazzi e master US Acli 2024 Open Water è un campionato a livello regionale individuale, articolato su una sola giornata di gare, al termine della quale, sulla base della classifica finale verranno decretati i Campioni regionali di ogni categoria partecipante maschile e femminile ed inoltre sulla base dei punti assegnati in base all’ordine di arrivo verrà decretata la società vincitrice del Trofeo Riva Blues.

Per ogni informazione su regolamenti, iscrizioni, premiazioni e assegnazione dei punteggi, è possibile fare riferimento al regolamento ufficiale disponibile a questo link, mentre per iscriversi c’è tempo sino al 4 luglio 2024. Al termine, ristoro e poi pasta party per tutti i partecipanti. Per informazioni ed ulteriori chiarimenti si possono contattare i seguenti numeri di telefono: 377 544 85 37 – 351 621 47 66.

