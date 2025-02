CERVETERI - Per il terzo anno consecutivo la frazione di Cerenova si prepara ad essere invasa da maschere, coriandoli, musica e tanto divertimento. Fervono i preparativi per la terza edizione della sfilata di Carnevale e quest'anno con una novità: oltre alla presenza dei rioni Boccetta, Casaccia, Cerenova, Costantica, Garbatella, Madonna dei Canneti, San Pietro, Proloco Cerenova; a scendere in strada saranno anche tutte le scuole del territorio etrusco (Giovanni Cena, Marina di Cerveteri e Salvo D'Acquisto). Appuntamento il 22 e il 23 febbraio dalle 15.30. E quest'anno anche l'1 marzo quando però i carri sfileranno nel centro della città. «Questa cosa mi inorgoglisce perché è sempre stato il mio sogno vedere una Cerveteri unita tra le varie frazioni - ha spiegato il consigliere Gianluca Paolacci - Una Cerveteri che quando c'è bisogno sa far vedere quanto sia capace di splendere. Tutto questo sarà possibile ancora una volta grazie alla Proloco delle Due Casette, capofila dell'evento che coinvolgerà tutta la città».

