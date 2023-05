VASANELLO - E’ partito all’alba di oggi da Vasanello con direzione Bologna il carico dei generi alimentari e di prima necessità, spontaneamente donati dai vasanellesi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna. Lo rende noto Giuseppe Mancuso, presidente del consiglio comunale. «Ad attendere l’arrivo della merce, Sergio Zaniboni, presidente della consulta provinciale del volontariato di protezione civile della provincia di Bologna, membro del consiglio nazionale della protezione civile e il consigliere addetto alla Logistica, Gianni Paoluccio che nel ringraziare per il contributo hanno da subito affidato i generi alimentari alla cucina mobile allestita in loco. Un ristorante a cielo aperto organizzato dai volontari di Faenza che giornalmente confezione oltre mille pasti - spiega Mancuso -. Assieme al sindaco Igino Vestri e al vice Sindaco Francesco Ricci approfittiamo per rinnovare i più vivi e sinceri ringraziamenti alla popolazione Vasanellese, sempre sensibile a tali iniziative e agli “instancabili” volontari della protezione Civile di Vasanello che sono sempre in prima fila. Grazie inoltre alle associazioni che si sono adoperate, in modo particolare i componenti della Classe 1982 ed “i ragazzi della curva” che hanno contribuito in modo determinante, affinché da Vasanello partisse in breve tempo un valido contributo». «La macchina degli aiuti vasanellese non si ferma con questa spedizione, ne seguiranno altre fino a quando non cesserà questa emergenza, conclude Mancuso.