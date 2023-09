Paura in una palazzina in largo Padre Alceste Piergiovanni a causa di un incendio.

Le fiamme sono divampate intorno alle 7,30 pare da una moto parcheggiata nella pertinenza al piano terra di uno degli appartamenti. Il fuoco si è propagato all’esterno coinvolgendo le supellettili e la parete dell’edificio.

Sul poso sono intervenuti i vigili del fuoco da Viterbo che hanno provveduto a evacuare i residenti. Nel frattempo è passato un loro collega che si stava recando al lavoro. Si è quindi fermato per effettuare le prime operazioni: ha messo in sicurezza tutti gli abitanti e li ha fatti scendere. Sapendo della presenza di due cani all’interno di altrettanti appartamenti, è riuscito a salvarne uno mentre l’altro è stato salvato dalla squadra di Viterbo. Sul posto in via precauzionale anche un’autobotte. Presenti i carabinieri e il 118 ma nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato.