TUSCANIA - Tuscania in fiera, domani la chiusura “eccezionale” delle scuole.

In occasione della tre giorni di esposizione di macchine agricole, artigianato e visite guidate, che interesserà il paese, domani, la scuola elementare Ilovaldo Ridolfi, la scuola secondaria di primo grado Vincenzo Cardarelli e il liceo scientifico Galileo Galilei resteranno chiuse. A comunicarlo è l’amministrazione comunale.

«Questa decisione – spiegano -, è necessaria per garantire un ambiente sicuro e tranquillo per la preparazione della Fiera di Tuscania, che inizia proprio quel giorno”. E che durerà per il sabato e la domenica successivi. I motivi della scelta, nell’ordinanza pubblicata quest’oggi. “Già da giovedì 9 maggio – si legge -, prenderanno il via i lavori di allestimento della manifestazione i quali prevedranno, tra l’altro, il passaggio e le manovre di numerosissimi mezzi pesanti ed agricoli». Inoltre, va “considerato che detta manifestazione è molto sentita dalla comunità locale e comporterà una partecipazione di particolare rilevanza di residenti e turisti i quali creeranno presumibilmente una notevole intensificazione del traffico cittadino, in particolar modo in prossimità degli edifici scolastici”. Una chiusura dettata anche da «motivi di sicurezza e di pubblica incolumità» spiegano, «al fine di ridurre al minimo il disagio dell’attività scolastica, oltre che a prevenire eventuali rischi associati alla situazione».

«Riconosciamo – ammettono dall’amministrazione comunale -, che questa interruzione possa causare disagio e vi siamo grati per la vostra comprensione e collaborazione in questa fase importante per la nostra comunità. Siamo certi che la fiera sarà un’opportunità straordinaria per tutti noi, arricchendo il tessuto sociale e culturale della nostra amata Tuscania. Vi ringraziamo per la pazienza e vi assicuriamo che il benessere dei nostri studenti e della comunità è la nostra massima priorità».

