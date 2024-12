CIVITAVECCHIA – La prima corte d’Assise di Roma ha condannato a 26 anni di carcere, Daniel Belling, il cittadino irlandese accusato di aver ucciso nel 2017, durante una crociera sul Mediterraneo, la moglie trentasettenne, Li Yingley, e di aver gettato in mare il cadavere dopo averlo chiuso in un trolley. L’imputato è un ingegnere informatico di 45 anni cittadino tedesco ma residente a Dublino in Irlanda, che venne arrestato dalla polizia all’aeroporto di Ciampino il 22 febbraio 2017, mentre ripartiva per l’Irlanda senza la moglie e solo con i figli. Il pm Francesco Basentini, aveva sollecitato un condanna a 24 anni. Secondo l’avvocato difensore di Daniel Belling, il processo si è basato solo su indizi e su nessuna prova. Sempre secondo l’accusa, l’ultimo avvistamento della donna era avvenuto al porto di Genova.

Le indagini vennero svolte dalla polizia di frontiera di Civitavecchia.