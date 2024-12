SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale è assente quando si parla di turismo”. A dirlo è il leader della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino perché secondo lui la città di Santa Marinella non era presente alla TTG Fiera Internazionale del Turismo e dell'Ospitalità di Rimini e non era presente alla Bit di Milano, borsa Internazionale del turismo. “Dopo una stagione turistica deludente e un pessimo lavoro di pianificazione strategica – spiega Marino - l'amministrazione comunale autocelebra, nonostante tutto, la stagione estiva ed il suo cartellone celando in maniera non troppo velata la necessità di colmare le pesantissime assenze alle maggiori manifestazioni di promozione turistica. Gli aspetti essenziali di un piano strategico di sviluppo del turismo sono, l’integrazione, la cooperazione istituzionale e la partecipazione. Parole utilizzate in campagna elettorale, ma per niente applicate nell'azione concreta”. Marino, inoltre, chiede, al di là dello straordinario successo sull’avanzamento dei lavori della scuola Centro esternato dal sindaco, “che fine abbia fatto l'intervento di mitigazione del fosso Valle Semplice. Questo cantiere – spiega Marino - prevede una spesa di diverse migliaia di euro, con i lavori che avrebbero dovuto concludersi dopo 240 giorni. Oggi, a distanza di parecchio tempo, il ritardo è evidente, simile a quello di molti altri cantieri inaugurati dal Sindaco e dai vari assessori, che non sono mai stati portati a termine. L’elenco delle promesse non mantenute è lungo e include progetti come la casa della salute, l'ospedale di comunità, il Parco della Quartaccia, il museo marconiano. Cosi questa amministrazione comunale sarà ricordata per i cantieri eterni, con decine di milioni di euro spesi senza che la città ne tragga alcun beneficio”.

