TOLFA - Allevatori di Tolfa protagonisti al "Riarto dei Butteri" che si è svolto lo scorso weekend a Canale Monterano la manifestazione promossa dai Butteri di Canale: il bellissimo stallone "Tuono del Ferrone", dell'allevatrice Roberta Santoni, ha trionfato ancora. Durante il Riarto si è svolta la seconda edizione della Vetrina del Cavallo Tolfetano a cura dell'associazione Cavallo Tolfetano sotto la guida di Mariangela D'Amora che fa parte dell'associazione ormai da anni con loro organizza il Riarto.

"Sono soddisfatta di questa seconda edizione - spiega Mariangela D'Amora - hanno partecipato cavalli tolfetani provenienti dalle nostre province fuori regione per partecipare a questo appuntamento. Molto apprezzati i cavalli degli allevatori di Tolfa e dell'Università Agraria di Tolfa che hanno rispecchiato gli standard di razza. Tuono del Ferrone di Roberta Santoni è stato proclamato il "Più bello d'Italia" che verrà esposto alla prossima "Fiera Cavalli di Verona 2024" come: "Miglior Soggetto che Rispecchia tutti gli standard di razza. Io e tutta l'associazione siamo soddisfatti dei tantissimi partiva a questa seconda edizione che verrà riproposta il prossimo anno. Ci tengo ad evideziare che il comune di tolfa è stato uno tra i comuni più presenti con gli allevatori che hanno portato cavalli meravigliosi. A questa Vetrina del Cavallo Tolfetano sono pervenuti allevatori anche da fuori regione: insomma è stato un grande successo e il prossimo anno io mi impegnerò insieme allo staff dell'organizzazione del Riarto dei Butteri (che siamo una vera grande grande grande squadra) a fare sempre il meglio.

Questa 44^ edizione ha avuto il doppio dei visitatori: un ricco programma di tre giorni densi di attività e iniziative, gare, spettacoli. Il mio obiettivo è di rendere ciclico questo appuntamento e sempre più numerosi gli espositori". La valutazione dei vari bellissimi soggetti in gara è stata fatta da un esperto della razza del cavallo maremmano, ossia l'eccezionale dottor Alessandro Mellini e sono stati premiati i migliori soggetti di ogni categoria. Come vuole il regolamento tra tutti i vincitori è stato premiato il soggetto con il punteggio più alto. Quest'anno per la seconda volta a trionfare è stato il cavallo "Tuono del Ferrone" di un allevatore di Tolfa e questo sarà esposto a Fiercavalli portando in alto la razza del cavallo tolfetano. Ancora un successo per la bravissima buttera tolfetana Roberta Santoni: è suo il cavallo più bello che è stato premiato nella prestigiosa vetrina del Cavallo Tolfetano al Riarto Asd Butteri di Canale Monterano. Tuono del Ferrone è stato giudicato il miglior soggetto della Vetrina del Cavallo Tolfetano al Riarto Asd Butteri Di Canale Monterano. Complimenti alla allevatrice tolfetana Roberta Santoni da parte dell'amministrazione comunale: "Roberta è l'emblema della tradizione tolfetana in tema di allevamento di vacche maremmane e cavallo tolfetano. Complimenti a lei che con Tuono del Ferrone si e aggiudicata il premio prestigioso di miglior soggetto della vetrina del Cavallo Tolfetano al Riarto AsdButteri Di Canale Monterano. Passione, rispetto per il mondo animale e grande talento nel campo delle arti visive e pittoriche i suoi talenti".

