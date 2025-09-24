Due uomini di origini campane sono stati fermati dalla polizia stradale nei pressi di Cassino dopo che a Vasanello avevano messo a segno una truffa ai danni di un’anziana.

A loro si è risaliti grazie al sistema di videosorveglianza del borgo.

I fatti risalgono a martedì. I due avrebbero raggirato una donna di 89 anni facendosi consegnare gioielli e denaro. In seguito all’episodio l’amministrazione comunale aveva messo in allerta i cittadini.

“Si stanno verificando sul territorio comunale episodi di truffe agli anziani - aveva scritto sui social - è raccomandato di non aprire la porta di casa a sconosciuti e di avvertire le persone anziane di prestare la massima attenzione”. Poco dopo il colpo, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’auto utilizzata dai truffatori per scappare. Auto che è stata intercettata dalla polizia stradale a Cassino ed è stata recuperata la refurtiva.