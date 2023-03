Cronaca

Truffa alla sanità, bufera sul Centro diagnostico Bramante

L'operazione Manolesta della Guardia di finanza ha portato a sequestrare beni per 1,5 milioni. Il responsabile pro tempore della struttura U.S.R. (classe 1956), nonché le tre ex dipendenti, G.M. (classe 1979), F.S. (classe 1969) e A.S. (classe 1986), dovranno rispondere, a vario titolo, del danno arrecato alla Regione e alla Asl Roma 4 di Civitavecchia, per l’ammontare pari al valore dei beni sequestrati. Scattate anche diverse denunce parallele